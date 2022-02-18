Путин поручил обеспечить выплаты беженцам из Донбасса в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать области экстренную помощь в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей», - добавил Дмитрий Песков.



Ранее сообщалось о том, что в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках началась эвакуация жителей на фоне обострения ситуации.