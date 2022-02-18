Детский дом в Донецке начал эвакуацию воспитанников в Россию
Воспитанники детского дома покидают Донецк для эвакуации в Россию
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Воспитанники детского дома в Донецке собираются на посадку в автобус для эвакуации в РФ.
«В настоящее время воспитанники детского дома в Донецке собираются на посадку в автобус. С ними поедет несколько сопровождающих из сотрудников учреждения, а также медик», – передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв, в ЛНР эвакуируют воспитанников детских домов и школ-интернатов в Россию, в республике приостановлен учебный процесс, власти Украины саботируют выполнение Минских договоренностей.