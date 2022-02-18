В Донецке образовалась очередь на заправку после заявления об эвакуации

В Донецке образовались автомобильные очереди к заправкам. На видео очевидцев видна колонна машин у заправочной станции.

Ранее сообщалось, что ситуация в Донецке остается неспокойной. Прозвучали сирены гражданской обороны из этого города. Затем в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках началась эвакуация жителей на фоне обострения ситуации.

Также в ДНР сообщали, что для жителей республики организовали места размещения в Ростовской области.