В ДНР и ЛНР началась эвакуация жителей в Россию

В непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках началась эвакуация жителей на фоне обострения ситуации. Очевидцы сообщают о прибытии большого количества автобусов, жители стоят в очередях на заправках и к банкоматам.

В ЛНР эвакуируют в Россию воспитанников детских домов и школ-интернатов, об этом РИА Новости сообщил глава Минобразования республики Андрей Лустенко. Также он сообщил, что в республике приостановлен учебный процесс.

«Для нас всегда приоритетом было, есть и будет обеспечение безопасности наших граждан, и в наибольшей степени это касается наших детей. Именно поэтому сейчас учебный процесс во всех образовательных организациях необходимо приостановить до нормализации обстановки. Все, что будет упущено, мы сможем наверстать позже за счет интенсификации учебного процесса», - говорится в заявлении министра.

Ранее глава непризнанной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к жителям региона и заявил, что с 18 февраля организован выезд населения в Россию. Позже глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал людей как можно скорее выехать на территорию России.