В Донецке звучат сирены гражданской обороны

В Донецке включили сирены гражданской обороны. Данные сирены используются для оповещения жителей об опасности нападения или чрезвычайной ситуации. Также сообщается, что звуки сирен слышны и в Горловке.

Очевидцы сняли на видео момент включения сирен. Судя по видео, несмотря на звуки, ситуация в Донецке спокойная.

Ранее глава непризнанной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к жителям региона и заявил, что с 18 февраля организован выезд населения в Россию. Позже глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник призвал людей как можно скорее выехать на территорию России.