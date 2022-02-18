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Мифы и реальность: какие сценарии «вторжения РФ на Украину» продолжают вбрасывать в мире

Константин Коковешников
Елизавета Потейчук
18:22 18.02.2022
На открывшейся сегодня в Мюнхене конференции по безопасности ключевой темой стала якобы вооруженная агрессия против Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский лично приехал в зону так называемой операции в Донбасс для оценки обстановки на линии соприкосновения, пока в США говорят о неминуемом «вторжении России на Украину». А на противоположной части Украины - учения «Метель», на которых одна из БМП не рассчитала скорость и на полном ходу врезалась в танк. За процессом также наблюдает Верховный главнокомандующий.

По примеру России Зеленский теперь просит гарантии безопасности для своего государства. Украинского лидера «нормандская четверка» уже давно больше не устраивает. Теперь Зеленский выступает за квинтет с участием американской стороны. В РФ в ответ на это говорят, что гарантии равной и неделимой безопасности для всех - это и есть суть российских инициатив, направленных Вашингтону накануне. Тем временем на Украине не склонны, как и неделю назад, преувеличивать угрозу военного противостояния с РФ.

«Сейчас могут озвучиваться разные данные, разные даты каких-то событий и разные сценарии. Но все эти сценарии украинская армия просчитала и готова к ним. Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации оцениваем как невысокую по отношению к вторжению на Украину в целом», - сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Однако на Западе продолжают спекулировать, как и когда произойдет предполагаемое вторжение на Украину. Британский таблоид Sun предлагает и вовсе ограничить по времени Россию в возвращении войск с учений. В противном случае ввести санкции.

Ограничительными мерами также грозит и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Местные СМИ раскритиковали его за то, что во время посещения базы ВВС Уоддингтон он сфотографировался в кабине истребителя точно так же, как в свое время это делал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

«Я думаю, что у Владимира Путина еще есть время отступить и избежать катастрофы. Но в то же время, я считаю, пора ввести санкции против стратегических российских компаний», - отметил Джонсон.

Министр обороны США Ллойд Остин уже успел посетить Польшу, куда в последнее время осуществлялась переброска американских военных. Так, Остин заявил о планах внести в Конгресс соглашения на коммерческую поставку в Польшу 250 танков «Абрамс».

«Польша не понаслышке знает об огромной цене, которую заплатили жертвы агрессии ее большого соседа. Поэтому Польша вносит свой вклад в укрепление обороноспособности Украины. Он включает в себя трехсторонние учения, а также передачу Украине боеприпасов и оружия», - подчеркнул глава оборонного ведомства США.

На открывшейся сегодня в Мюнхене конференции по безопасности ключевой темой стала якобы «вооруженная агрессия против Украины». Российская сторона отказалась направлять туда свою делегацию. В РФ отметили, что если раньше это был дискуссионный клуб, то сейчас конференция превратилась в площадку для выражения одного-единственного мнения. От США - вице-президент Камала Харрис, а от Украины - лично Владимир Зеленский.

В России неизменно заявляют, что привержены дипломатическому урегулированию. При этом в ответ на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена провести встречу в Женеве уже на следующей неделе и в МИД, и в Кремле выразили заинтересованность.

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