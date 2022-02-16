Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Так и не вторглись: как на Западе трактуют ситуацию с несостоявшимся «нападением РФ на Украину»

Россина Бодрова
Елизавета Потейчук
18:37 16.02.2022
Тем временем в Верховной раде 16 февраля хор исполняет гимн Украины, в зале парламента красуются флаги, депутаты одеты в вышиванки. И все это - в объявленный президентом страны день Единения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
Читайте нас на:

Один из американских телеканалов начал эфир с предупреждения о начале «нападения России на Украину». Другие иностранные журналисты работали почти всю ночь. Так, обещанная война не началась, а прямые включение из Львова, Киева и Майдана сорвались. Тем временем на улицах Киева надеются, что ничего не произойдет. Нет ни паники, ни чрезвычайных ситуаций. Во Львове, который, как известно, находится подальше от РФ и Белоруссии, на данный момент самая спокойная обстановка, сюда же и временно переместилось посольство США.

«Характер течения этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации еще далеко. Ремиссия наступит не сразу, нам нужно набраться терпения», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Четко по сценарию Оруэлла: в роли Министерства правды выступает Госдеп США, который на своем сайте посвятил Украине целую интерактивную страницу. Слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинский народ страдает от России, а РФ якобы захватывает соседние страны, звучат буквально через каждый абзац. Кроме того, Блинкен дату мнимого «вторжения» сдвинул еще на несколько дней. Про 16 февраля упоминал и президент США Джо Байден, и пока что не отступает от своих слов.

«Мы еще не проверили возвращение российских воинских частей на свои базы. Наши аналитики указывают на то, что по-прежнему угроза есть, и факт остается фактом, прямо сейчас Россия имеет более 150 тысяч военнослужащих, окруживших Украину и Беларусь», - говорит Байден.

Позднее американский президент добавил, что Вашингтон только обрадуется тому, если ничего не произойдет. Более того, в министерстве иностранных дел Китая обратились к американской стороне с требованием прекратить дезинформацию.

«В последние несколько дней США нагнетали угрозу войны и создавали напряженность, что стало серьезным ударом по экономике, социальной стабильности и жизнь людей на Украине. Надеемся, что соответствующие стороны прекратят публикацию подобной ложной информации», - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Сегодня в Верховной раде Академический хор исполняет гимн Украины, в зале парламента красуются флаги, депутаты одеты в вышиванки. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля днем Единения и подписал соответствующий указ. Парламент также поблагодарил членов сейма литовской республики за поддержку. В Киев из Прибалтики прибыла партия переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и не только.

«Сегодня мы получили самое современное оружие. Теперь России лучше три раза подумать, прежде чем нападать - потери будут ужасными», - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Российская сторона следует исключительно своим планам. Кадры с эшелонами, вывозящими бронетехнику к местам постоянной дислокации из районов, где плановые маневры уже завершены, доступны всем мировым информагенствам. Ситуация спокойная, но не по планам Запада. Незадолго до этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула Фон Дерляйен договорились, что Британия и ЕС будут действовать единым фронтом и наказывать РФ, когда сочтут нужным.

«Лондон привык и любит играть роль провокатора в отношениях России и Запада, надеюсь, другие страны являются более ответственными, и эту попытку спровоцировать волны санкционных войн разгадают и не станут поддерживать, и российский парламент и правительство не останутся безразличными к тому, что пытаются вытворять на Западе», - считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что альянс с оптимизмом смотрит на действия России. А потом вскоре резко упоминает про агрессию.

«Пока никакой деэскалации на местах мы не наблюдаем. Наоборот, создается впечатление, что Россия продолжает наращивание военной мощи. И никакого ответа на наши письменные предложения, которые мы направили в Россию 26 января, мы не получили», - подчеркнул Столтенберг.

В российском внешнедипломатическом ведомстве сообщили, что ответ РФ уже готов. В МИДе работают в режиме нон-стоп, принимая множество визитов иностранных политиков и проводя телефонные разговоры. Все это свидетельствует о желании европейского сообщества самостоятельно налаживать мосты с Россией, и как показали учения с Белоруссией, работать лучше дипломатам, а не военным.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:58 В стране и мире
СК России возбудил уголовное дело по факту обнаружения захоронений в Донбассе
17:06 В стране и мире
Видео
Путин выразил президенту Бразилии соболезнования в связи с трагическим наводнением
16:31 В стране и мире
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%
22:31 В стране и мире
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
15:16 Спорт
Илья Буров выиграл бронзу в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине
Популярное
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Двое детей попали под ледяной завал в Магаданской области
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.