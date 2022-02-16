Так и не вторглись: как на Западе трактуют ситуацию с несостоявшимся «нападением РФ на Украину»

Один из американских телеканалов начал эфир с предупреждения о начале «нападения России на Украину». Другие иностранные журналисты работали почти всю ночь. Так, обещанная война не началась, а прямые включение из Львова, Киева и Майдана сорвались. Тем временем на улицах Киева надеются, что ничего не произойдет. Нет ни паники, ни чрезвычайных ситуаций. Во Львове, который, как известно, находится подальше от РФ и Белоруссии, на данный момент самая спокойная обстановка, сюда же и временно переместилось посольство США.

«Характер течения этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации еще далеко. Ремиссия наступит не сразу, нам нужно набраться терпения», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Четко по сценарию Оруэлла: в роли Министерства правды выступает Госдеп США, который на своем сайте посвятил Украине целую интерактивную страницу. Слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинский народ страдает от России, а РФ якобы захватывает соседние страны, звучат буквально через каждый абзац. Кроме того, Блинкен дату мнимого «вторжения» сдвинул еще на несколько дней. Про 16 февраля упоминал и президент США Джо Байден, и пока что не отступает от своих слов.

«Мы еще не проверили возвращение российских воинских частей на свои базы. Наши аналитики указывают на то, что по-прежнему угроза есть, и факт остается фактом, прямо сейчас Россия имеет более 150 тысяч военнослужащих, окруживших Украину и Беларусь», - говорит Байден.

Позднее американский президент добавил, что Вашингтон только обрадуется тому, если ничего не произойдет. Более того, в министерстве иностранных дел Китая обратились к американской стороне с требованием прекратить дезинформацию.

«В последние несколько дней США нагнетали угрозу войны и создавали напряженность, что стало серьезным ударом по экономике, социальной стабильности и жизнь людей на Украине. Надеемся, что соответствующие стороны прекратят публикацию подобной ложной информации», - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Сегодня в Верховной раде Академический хор исполняет гимн Украины, в зале парламента красуются флаги, депутаты одеты в вышиванки. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля днем Единения и подписал соответствующий указ. Парламент также поблагодарил членов сейма литовской республики за поддержку. В Киев из Прибалтики прибыла партия переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и не только.

«Сегодня мы получили самое современное оружие. Теперь России лучше три раза подумать, прежде чем нападать - потери будут ужасными», - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Российская сторона следует исключительно своим планам. Кадры с эшелонами, вывозящими бронетехнику к местам постоянной дислокации из районов, где плановые маневры уже завершены, доступны всем мировым информагенствам. Ситуация спокойная, но не по планам Запада. Незадолго до этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула Фон Дерляйен договорились, что Британия и ЕС будут действовать единым фронтом и наказывать РФ, когда сочтут нужным.

«Лондон привык и любит играть роль провокатора в отношениях России и Запада, надеюсь, другие страны являются более ответственными, и эту попытку спровоцировать волны санкционных войн разгадают и не станут поддерживать, и российский парламент и правительство не останутся безразличными к тому, что пытаются вытворять на Западе», - считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что альянс с оптимизмом смотрит на действия России. А потом вскоре резко упоминает про агрессию.

«Пока никакой деэскалации на местах мы не наблюдаем. Наоборот, создается впечатление, что Россия продолжает наращивание военной мощи. И никакого ответа на наши письменные предложения, которые мы направили в Россию 26 января, мы не получили», - подчеркнул Столтенберг.

В российском внешнедипломатическом ведомстве сообщили, что ответ РФ уже готов. В МИДе работают в режиме нон-стоп, принимая множество визитов иностранных политиков и проводя телефонные разговоры. Все это свидетельствует о желании европейского сообщества самостоятельно налаживать мосты с Россией, и как показали учения с Белоруссией, работать лучше дипломатам, а не военным.