Песков назвал все даты российского «вторжения» на Украину безответственными фейками

Называлось много дат начала якобы российского «вторжения» на Украину, однако все они оказалось безответственными фейками и вбросами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Так, ну после 20 февраля. Мы с вами слышали много дат, в гораздо более конкретном исполнении. Все это оказалось очередными вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту. Наверное, это очередной фейк. Надеюсь, хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем», - цитирует РИА Новости ответ Пескова не соответствующий вопрос журналиста.

Ранее американское издание Politico опубликовало материал, в котором говорится, что Москва якобы может «начнет вторжение» на Украину после 20 февраля , а предполагаемая до этого дата «российского наступления» 16 февраля просто «отвлекла внимание от ключевых дат».

Напомним, официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что его страна никогда не анонсировала точную дату «вторжения» на Украину.