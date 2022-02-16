Лавров заявил, что истерия Запада о «вторжении РФ» вызывает недоумение

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что заявления Запада о якобы подготовке Россией вторжения на Украину может вызвать только недоумение. Об этом глава МИД РФ заявил на пресс-конференции на встрече министров России и Бразилии.

«Конечно, нас это (сообщения о "вторжении" на Украину - прим.ред.) сильно, я бы не сказал, забавляет, но вызывает глубокое недоумение», - отметил министр.

Также Лавров заявил, что , что в России может быть принят закон о санкциях в отношении компаний и лиц, связанные с Лондоном. Аналогичный закон действует в Великобритании в отношении российских компаний.