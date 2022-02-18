Путин заявил, что оценит ход военного сотрудничества вместе с Лукашенко

Президент России Владимир Путин заявил, что на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко они обсудят, как идет военное сотрудничество между Москвой и Минском.

«Оценим, как идет военное сотрудничество, сейчас активная фаза учений военных. Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества», - сказал глава Российского государства.

Лукашенко, в свою очередь, назвал впечатляющими учения «Союзная решимость - 2022».

В Кремле в пятницу, 18 февраля, проходят переговоры двух лидеров. Это их первая очная встреча в новом году, до этого они виделись в декабре в Петербурге. Переговоры проходят без антиковидных ограничений, главы государств общаются между собой на небольшом расстоянии.

Также российский лидер в ходе встречи отметил, что Москва и Минск в прошлом году заметно продвинулись в строительстве Союзного государства.