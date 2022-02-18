Гранатометчики ВВО пресекли попытку прорыва «врага» на учениях «Союзная решимость»

Морские пехотинцы Восточного военного округа отработали маневренную оборону во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями. Это произошло во время совместных учений «Союзная решимость - 2022» в Белоруссии, на полигоне Обуз-Лесновский.

Гранатометчики морской пехоты из групп огневой поддержки уничтожили условное незаконное вооруженное формирование, которое пыталось прорвать фланг мотострелков и инженерных подразделений.

Огонь по «террористам» велся из автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя». Всего гранатометчики решили более 30 огневых задач со сменой огневых позиций.

АГС-17 «Пламя» - 30-мм автоматический станковый гранатомет. Предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах и за естественными складками местности.

АГС-17 в тактическом отношении выгодно сочетает свойство минометов - способность вести навесной огонь, свойство автоматических пушек - высокий темп стрельбы и легкость и маневренность станковых пулеметов.

АГС-17 очень эффективен при накрытии площадных незащищенных целей и скоплений живой силы. Огонь ведется с треножного станка, для дальней стрельбы используется призменный оптический прицел с 2,7-кратным увеличением.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские летчики провели «воздушный бой» на учениях «Союзная решимость - 2022».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов