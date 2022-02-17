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Два Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией на учениях «Союзная решимость-2022»

20:41 17.02.2022
Длительность полета дальних бомбардировщиков составила порядка трех часов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
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Два дальних российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. Полет проходил в рамках совместных учений «Союзная решимость - 2022».

Патрулирование продолжалось около трех часов. На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35 ВКС РФ. На данный момент все самолеты вернулись на аэродром базирования.

Ранее самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал» были перебазированы на аэродром Хмеймим для участия в военно-морских учениях межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря. Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году.


Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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