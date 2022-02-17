Армия Два Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией на учениях «Союзная решимость-2022» Длительность полета дальних бомбардировщиков составила порядка трех часов. © Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Два дальних российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. Полет проходил в рамках совместных учений «Союзная решимость - 2022». Патрулирование продолжалось около трех часов. На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35 ВКС РФ. На данный момент все самолеты вернулись на аэродром базирования. Ранее самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал» были перебазированы на аэродром Хмеймим для участия в военно-морских учениях межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря. Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика