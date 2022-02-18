Кремль: учения с пуском ракет происходят регулярно и не должны вызывать опасений

В Кремле заявили, что учения с пуском баллистических ракет проходят регулярно и не должны вызывать опасений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Учения и учебные запуски баллистических ракет - это достаточно регулярный тренировочный процесс. Ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам, все это четко регулируется, и ни у кого это не вызывает никаких вопросов и опасений», - сказал Песков журналистам.

Также Песков заявил, что плановые учения сил стратегического сдерживания, которые состоятся завтра, максимально прозрачны.

Кроме этого, в Кремле раскрыли, где во время этих учений будет находиться Путин, который будет осуществлять руководство ими.