Путин будет находиться в ситуационном центре во время завтрашних учений ядерной триады

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин будет находиться в ситуационном центре во время плановых учений сил стратегического сдерживания, которые пройдут в субботу, 19 февраля.

«Подобные учения, подобные даже тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, про красную кнопку и так далее. Как конкретно (будет участвовать. - Прим. ред.) - это не публичная информация», - заявил по теме пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, пройдут 19 февраля 2022 года. К маневрам привлечены силы и средства ВКС, ЮВО, РВСН, а также Северного и Черноморского флотов.

Учения были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.