В Кремле заявили, что все учения на территории РФ абсолютно прозрачны

Все проходящие на территории России военные учения абсолютно прозрачны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что учения и тренировочные запуски баллистических ракет проходят регулярно и не должны ни у кого вызывать опасений.

Ранее стало известно, что завтра, 19 февраля, пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. К ним привлечены силы и средства ВКС РФ, ЮВО, РВСН, Северного и Черноморского флотов. На учениях будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

Ранее, 7 февраля, Песков, отвечая на вопрос журналистов про протест Японии по поводу учений в районе Курильских островов, заявил, что военные учения на территории России никоим образом не должны быть поводом для обеспокоенности соседей.

Материал подготовил Андрей Аркадьев