Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдеп: США никогда не указывали точной даты «вторжения» на Украину

Марина Крижановская
02:57 17.02.2022
Официальный представитель Госдепа заявил, что США не называли «с какого-то подиума точный день "вторжения"».
Госдеп: США никогда не указывали точной даты «вторжения» на Украину
© Фото: Артур Габдрахманов РИА Новости
Читайте нас на:

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что его страна никогда не анонсировала точную дату «вторжения» на Украину. Об этом он заявил в ходе очередного брифинга.

«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день "вторжения". В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», - попытался внести ясность представитель Госдепа США.

Он попытался объяснить, что неслучившееся «вторжение» на Украину, сроки которого страны Запада указывали на 16 февраля, не означает, что у США были неверные разведданные.

Ранее статья британского таблоида The Sun, в которой говорилось о том, что Россия «вторгнется» на территорию Украины ночью среды, была отредактирована. Также в статье говорится, что российский лидер Владимир Путин заставляет западные страны «теряться в догадках». По мнению журналистов издания, ситуация все еще остается напряженной.

В то же время около 30 стран запустили обратный отсчет до так называемого «вторжения России на Украину». По выдуманному сценарию, якобы именно 16 февраля должно было стать поворотной датой в учениях России вблизи украинских границ.

Позднее, днем 16 февраля, разведка Эстонии перенесла «вторжение России на Украину» на конец февраля. В докладе службы говорится, что «нападение» не состоялось ночью 16 февраля, потому что «Российская армия оказалась не готова».
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:57 В стране и мире
Госдеп: США никогда не указывали точной даты «вторжения» на Украину
23:48 В стране и мире
Видео
Директор Ивана Краско раскрыл подробности госпитализации артиста
22:12 В стране и мире
Видео
Адвокат раскрыл детали допроса и обыска у политолога Соловья
21:51 В стране и мире
Политолога Соловья отпустили из СК в статусе свидетеля
20:08 Армия
Силы Северного флота провели учения по «уничтожению» подлодки «противника» в Баренцевом море
Популярное
Политолога Соловья вместе с сыном доставили в СК
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.