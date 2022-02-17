Госдеп: США никогда не указывали точной даты «вторжения» на Украину
Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что его страна никогда не анонсировала точную дату «вторжения» на Украину. Об этом он заявил в ходе очередного брифинга.
«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день "вторжения". В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», - попытался внести ясность представитель Госдепа США.
Он попытался объяснить, что неслучившееся «вторжение» на Украину, сроки которого страны Запада указывали на 16 февраля, не означает, что у США были неверные разведданные.
Ранее статья британского таблоида The Sun, в которой говорилось о том, что Россия «вторгнется» на территорию Украины ночью среды, была отредактирована. Также в статье говорится, что российский лидер Владимир Путин заставляет западные страны «теряться в догадках». По мнению журналистов издания, ситуация все еще остается напряженной.
В то же время около 30 стран запустили обратный отсчет до так называемого «вторжения России на Украину». По выдуманному сценарию, якобы именно 16 февраля должно было стать поворотной датой в учениях России вблизи украинских границ.
Позднее, днем 16 февраля, разведка Эстонии перенесла «вторжение России на Украину» на конец февраля. В докладе службы говорится, что «нападение» не состоялось ночью 16 февраля, потому что «Российская армия оказалась не готова».