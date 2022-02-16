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Разведка Эстонии перенесла «вторжение РФ на Украину» на конец февраля

Алексей Курильченко
13:59 16.02.2022
Согласно докладу, российская армия оказалась «не готова к вторжению» 16 февраля.
Разведка Эстонии перенесла «вторжение РФ на Украину» на конец февраля
© Фото: GeneralStaff.ua, Facebook
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Служба разведки Эстонии сообщила, что «вторжение России на Украину» состоится в конце февраля. В докладе службы говорится, что «нападение» не состоялось ночью 16 февраля, потому что «российская армия оказалась не готова».

«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», - говорится в докладе.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала западные издания опубликовать полный список дат, на которые журналисты «назначили вторжения РФ на Украину». Дипломат пошутила, что хочет распланировать отпуск.

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