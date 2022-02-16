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Постпред РФ при ЕС иронично ответил на фейки о «вторжении РФ на Украину»

Марина Крижановская
05:21 16.02.2022
Он отметил, что «войны в Европе редко начинаются в среду».
Постпред РФ при ЕС иронично ответил на фейки о «вторжении РФ на Украину»
© Фото: Mission of Russia EU via Globallookpress.com
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Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов в контексте нагнетаемой Западом истерии по поводу мнимого «вторжения России на Украину», в частности заметил, что в среду, 16 февраля, нападения не будет.

«Я могу заверить, что в эту среду атаки не будет. На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации ситуации на границе РФ и Украины также не предвидится. Войны в Европе редко начинаются в среду», - приводит ТАСС его заявление для немецкого телеканала.

Он призвал не бросаться голословными обвинениями, но предъявлять доказательства при их наличии.

«Когда вы выдвигаете обвинения, особенно очень серьезные обвинения в адрес России, вы также обязаны предоставить доказательства. В противном случае они являются клеветой», - особо подчеркнул постпред России при ЕС.

Владимир Чижов также добавил, что европейское сообщество само должно быть заинтересовано в процессе деэскалации.

«Если наши партнеры, наконец, прислушаются к нашим опасениям, процесс деэскалации не заставит себя ждать. Это было бы в интересах всех жителей Европы, а также всех других народов мира», - сказал российский дипломат в ЕС.

Ранее около 30 стран запустили обратный отсчет до так называемого «вторжения России на Украину». Сообщалось, что якобы именно 16 февраля станет поворотной датой в учениях РФ вблизи украинских границ.

Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо предоставит Украине летальное вооружение. Он уточнил, что сумма поставляемого вооружения в финансовом эквиваленте составит порядка 6,1 миллиона долларов США. Также будет выделен кредит в размере 390 миллионов долларов США.

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