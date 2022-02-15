Канада поставит Украине летальное вооружение

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна предоставит Украине летальное вооружение. Он уточнил, что сумма поставляемого вооружения в финансовом эквиваленте составит порядка 6,1 миллиона долларов США. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

«Я одобрил выделение Украине летального вооружения и боеприпасов на сумму 7,8 миллионов (канадских - прим. ред.) долларов», - приводит слова Трюдо ТАСС.

В тоже время Канада начала сокращение своего дипломатического присутствия на Украине. Сообщалось, что страна приостановила работу своего посольства в Киеве.

Ранее, в январе, по данным СМИ, силы специального назначения Канады были отправлены на Украину по причине «возрастающей напряженности между военным альянсом НАТО и Россией».