Трюдо: Канада выделит Украине кредит в размере $390 млн

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Украине канадской стороной будет направлена финансовая помощь. Речь идет о сумме, равной порядка 390 миллионам долларов США. Таким образом, Канада стремится поддержать экономическую устойчивость Украины.

«В целях поддержки экономической устойчивости Украины мы объявляем сегодня о том, что Канада предоставит кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов правительству Украины», - приводит РИА Новости слова канадского премьера.

Во время проходившей пресс-конференции Трюдо сообщил, что данная сумма будет выделена в дополнение к ранее выделенным в январе 120 миллионам канадских долларов (около 94,2 миллиона долларов США).

Также канадский премьер заявлял, что его страна предоставит Украине летальное вооружение. Он уточнил, что сумма поставляемого вооружения составит порядка 6,1 миллиона долларов США (7,8 миллионов канадских долларов).

В конце января Министерство иностранных дел Канады приняло решение о выводе из Украины части дипломатического персонала - сотрудников, которые не заняты в непосредственной оперативной работе. Позднее, согласно заявлению главы МИД Мелани Жоли, была временно остановлена работа канадского посольства в Киеве.