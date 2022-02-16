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От кожных высыпаний до разрушений черепа: какими опасными проявлениями пугает врачей «омикрон»

Надежда Котормус
Елизавета Потейчук
22:39 16.02.2022
На Урале, в Поволжье и Сибири загрузка больниц достигла максимального уровня осенней волны пандемии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Количество новых выявленных случаев заболевших коронавирусом день ото дня меняется не сильно, при этом растет число госпитализированных. По информации Минздрава РФ, именно тяжелых случаев становится больше. Новый штамм COVID-19 «омикрон» распространяется на территории всей России. Причем на больничных койках оказываются и юные пациенты.

Самыми сложными случаями коронавируса занимаются врачи педиатрического университета в Санкт-Петербурге. Из последних открытий - вирус способен провоцировать обширные кожные высыпания.

«У нас было, я думаю, уже чуть более 70 пациентов, ближайший аналог этого заболевания - болезнь Кавасаки, который в доковидную эру мы имели, наверное, 15 случаев в год, то есть соответственно двух-трехкратный прирост  новых случаев», - говорит главный внештатный детский ревматолог Санкт-Петербурга Михаил Костик.

«Омикрон» не перестает удивлять врачей, несмотря на расхожее представление о более щадящем характере данного варианта коронавируса. Больше всего поражают его последствия. Например, в Нижнем Новгороде так называемый «мукормикоз» обнаружили у пяти переболевших. Данное опасное грибковое заболевание провоцирует образование тромбов. Более того, в самых тяжелых случаях речь может идти о параличе и даже летальном исходе.

«Осложнения очень серьезные. Это разрушение структур носа, разрушение орбиты, разрушения оснований черепа - эти пациенты нуждаются в массивной противогрибковой антибактериальной терапии», - сказал заведующий отоларингологическим отделением ГБУЗ НО «Городская больница №35 города Нижнего Новгорода» Григорий Белозеров.

На Урале, в Поволжье и Сибири загрузка больниц достигла максимального уровня осенней волны пандемии. На помощь медикам в Уфе пришли студенты старших курсов медицинского университета. Число обращений к терапевтам исчисляется сотнями. Режим работы продлили до 22 часов, чтобы успеть принять всех.

Лавинообразный рост статистических показателей связан еще и с тем, что в стране повсеместно наращиваются объемы тестирования, в том числе экспресс-методом. Кроме этого создаются и внедряются новые тест-системы. Например, разработка ученых НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора позволит выявлять коронавирус на самых ранних стадиях, причем даже при минимальной концентрации.

«Данная технология уникальна тем, что она позволяет в довольно-таки сжатые сроки - от 30 минут до 60 минут, с высокой точностью показать, что в данных биологических образцах, которые тестируются есть или отсутствуют РНК новой коронавирусной инфекции», - сообщил заведующий лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Тюменцев.

Проводить подобные исследования получится, не отходя от больничной койки. Для пациентов стационаров, большая часть из которых - пожилые, невакцинированные люди, оперативная диагностика будет особенно актуальна. Но по-прежнему именно вакцина остается лучшей защитой от тяжелого течения инфекции.

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