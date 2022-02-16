От кожных высыпаний до разрушений черепа: какими опасными проявлениями пугает врачей «омикрон»
Количество новых выявленных случаев заболевших коронавирусом день ото дня меняется не сильно, при этом растет число госпитализированных. По информации Минздрава РФ, именно тяжелых случаев становится больше. Новый штамм COVID-19 «омикрон» распространяется на территории всей России. Причем на больничных койках оказываются и юные пациенты.
Самыми сложными случаями коронавируса занимаются врачи педиатрического университета в Санкт-Петербурге. Из последних открытий - вирус способен провоцировать обширные кожные высыпания.
«У нас было, я думаю, уже чуть более 70 пациентов, ближайший аналог этого заболевания - болезнь Кавасаки, который в доковидную эру мы имели, наверное, 15 случаев в год, то есть соответственно двух-трехкратный прирост новых случаев», - говорит главный внештатный детский ревматолог Санкт-Петербурга Михаил Костик.
«Омикрон» не перестает удивлять врачей, несмотря на расхожее представление о более щадящем характере данного варианта коронавируса. Больше всего поражают его последствия. Например, в Нижнем Новгороде так называемый «мукормикоз» обнаружили у пяти переболевших. Данное опасное грибковое заболевание провоцирует образование тромбов. Более того, в самых тяжелых случаях речь может идти о параличе и даже летальном исходе.
«Осложнения очень серьезные. Это разрушение структур носа, разрушение орбиты, разрушения оснований черепа - эти пациенты нуждаются в массивной противогрибковой антибактериальной терапии», - сказал заведующий отоларингологическим отделением ГБУЗ НО «Городская больница №35 города Нижнего Новгорода» Григорий Белозеров.
На Урале, в Поволжье и Сибири загрузка больниц достигла максимального уровня осенней волны пандемии. На помощь медикам в Уфе пришли студенты старших курсов медицинского университета. Число обращений к терапевтам исчисляется сотнями. Режим работы продлили до 22 часов, чтобы успеть принять всех.
Лавинообразный рост статистических показателей связан еще и с тем, что в стране повсеместно наращиваются объемы тестирования, в том числе экспресс-методом. Кроме этого создаются и внедряются новые тест-системы. Например, разработка ученых НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора позволит выявлять коронавирус на самых ранних стадиях, причем даже при минимальной концентрации.
«Данная технология уникальна тем, что она позволяет в довольно-таки сжатые сроки - от 30 минут до 60 минут, с высокой точностью показать, что в данных биологических образцах, которые тестируются есть или отсутствуют РНК новой коронавирусной инфекции», - сообщил заведующий лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Тюменцев.
Проводить подобные исследования получится, не отходя от больничной койки. Для пациентов стационаров, большая часть из которых - пожилые, невакцинированные люди, оперативная диагностика будет особенно актуальна. Но по-прежнему именно вакцина остается лучшей защитой от тяжелого течения инфекции.