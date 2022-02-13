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Врач назвал популярные симптомы омикрон-штамма у детей

Роман Захаров
19:46 13.02.2022
По словам специалиста, новый вариант COVID-19 может поражать верхние дыхательные пути у детей.
Врач назвал популярные симптомы омикрон-штамма у детей
© Фото: Slavomir Kubes, CTK, Globallookpress
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Врачи отмечают частое проявление симптомов штамма коронавируса «омикрон» у детей. Об этом рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава Андрей Фисенко.

К числу таких симптомов он отнес: першение в горле, слабость, кашель, диарею и сыпь.

«При этом ранее отмечалось бессимптомное течение COVID-19 у несовершеннолетних пациентов», - обратил внимание специалист в беседе с «Говорит Москва».

Фисенко добавил, что новый вариант COVID-19 может поражать верхние дыхательные пути у детей, и чаще вызывает бронхиты, которые, в случае их некорректного лечения, могут приводить к осложнениям.

В заключение эксперт сообщил, что защитить непривитого ребенка от инфекции можно, но для этого окружающим его взрослым надо будет обязательно соблюдать все меры профилактики.

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