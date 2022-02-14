Врач отметила проявление ложных симптомов интоксикации при «омикроне»

Такие ложные симптомы интоксикации как ломота в теле, повышение температуры и боль в глазных яблоках и голове могут сопровождать больного при омикрон-штамме. Такого мнения придерживается врач-терапевт Мария Лисина.

«Следует отметить, что в сравнении в "дельтой", конечно, "омикрон" течет легче. Меньше мы видим поражения легочной ткани, клинически заболевание протекает легче и с типичными клиническими признаками. Можно назвать ложные симптомы интоксикации, как ломоту в теле, повышение температуры тела, головные боли, боли в глазных яблоках», - сообщает ТАСС слова эксперта.

Сообщается, что аналогичные симптомы проявляются при заболевании гриппом. Врач посоветовала «при появлении температуры с фебрильной лихорадкой свыше 38 градусов» сразу диагностировать свое состояние при помощи экспресс-теста на коронавирусную инфекцию. В контексте вероятных последствий от штамма коронавируса «омикрон» Мария Лисина сообщила, что не берется прогнозировать возможные риски для здоровья.

«Мы столкнулись только в январе 2022 года. Думаю, более точные прогнозы можно будет давать не раньше конца апреля - начала мая 2022 года», - сказала врач-терапевт.

Ранее стало известно, что российскими учеными разработана технология распознавания коронавируса в организме человека на ранних стадиях. Ученые из Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса, позволяющий его обнаружить на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации.