«Омикрон» составил 72,5% среди всех случаев заболевания COVID-19 в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России число заражений новым вариантом коронавирусной инфекции «омикрон» среди всех случаев заболеваний в стране составляет 72,5%. По ее словам, штамм инфекции зафиксирован и на Чукотке. Об этом Попова сообщила в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

«"Омикрон" сегодня составляет 72,5% среди всех выявляемых вариантов возбудителя в 85 субъектах. Чукотский регион также попадает в эти 85. 22 случая подтвержденных полностью, вызванных вариантом "омикрон"», - сообщила Попова.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о позитивной динамике в Москве по ситуации с коронавирусом. По его словам, за последнюю неделю, число заболевших в российской столице снизилось на треть. Также в Минздраве РФ сообщили о замедлении темпов прироста числа новых случаев COVID-19.