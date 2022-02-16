В стране и мире В МИД РФ посоветовали Байдену уволить своих аналитиков Виталий Музыка Захарова посоветовала Байдену уволить своих аналитиков и прокомментировала его обращение к гражданам РФ. © Фото: JOSHUA ROBERTS Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение президента США Джо Байдена к гражданам РФ, сказав, что это вполне знакомо, и посоветовала политику уволить своих аналитиков, предсказывающих войну. «Он (Байден – прим. ред.) ссылался на неких аналитиков, так их увольнять надо, таких аналитиков, которые предсказывают войну двух государств, оба из которых эту войну отвергают», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24». Ранее сообщалось, что Захарова назвала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны, парировала заявление Байдена насчет защиты свободы и сказала, что не Россия должна доказывать отсутствие намерений нападать, а страны Запада. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика