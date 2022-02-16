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Захарова прокомментировала слова Байдена о «цене для защиты свободы»

Марина Крижановская
00:42 16.02.2022
Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что для России «свобода бесценна».
Захарова прокомментировала слова Байдена о «цене для защиты свободы»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова американского президента о цене защиты свободы. Так, ранее Джо Байден заявил, что «США готовы платить любую цену для защиты свободы».

Российский дипломат парировала замечанием, что «ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы».

«Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление - референдум. И еще. Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших», - написала она в своем Telegram-аккаунте.

Ранее во время своего выступления американский лидер заявил, что Соединенные Штаты не планируют размещать свои ракеты на территории Украины. Джо Байден также указал, что подобные намерения отсутствуют и у НАТО.

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