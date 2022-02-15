В стране и мире Захарова назвала 15 февраля днем провала западной пропаганды войны Алексей Курильченко Дипломат не уточнила, какое именно событие знаменует провал. © Фото: MFA Russia, Globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 15 февраля станет днем провала западной пропаганды войны. Дипломат не уточнила, о каком событии идет речь. «15 февраля 2022 войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Захарова заявила, что Соединенные Штаты и Великобритания в своих действиях по Украине используют инструмент, который хранят еще со времен холодной войны. Речь идет об оговорках, сделанных двумя странами при принятии резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости запрета всякой пропаганды войны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика