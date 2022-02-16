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С медалями в багаже: какой прием оказали болельщики вернувшимся в РФ олимпийцам

Алексей Кошкин
Елизавета Потейчук
18:46 16.02.2022
Российскую фристайлистку Анастасию Таталину настолько захлестнули эмоции, что ее было не остановить около камер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Множество воздушных шаров в цвет российского триколора сегодня завезли в аэропорт Шереметьево. Победителей и призеров Олимпиады в Пекине приехали встречать болельщики. Фанаты прибыли поддержать и тех, кто не вышел на пьедестал, но боролся до конца. В аэропорт приехало огромное количество болельщиков с цветами и военным оркестром.

Сначала вышли прыгуны с трамплина - те самые летающие лыжники, которые завоевали первую за 54 года медаль в данной дисциплине на Олимпиаде. Следом вышли фигуристы и бобслеисты.

«Все хорошо, долетели, настроение отличное. Золотая медаль теоретически есть, но физически пока отсутствует», - поделился впечатлениями призер ОИ-2022 по фигурному катанию Марк Кондратюк.

У Марка праздничное настроение оказалось подпорченным тем, что на его груди нет золотой медали. По его словам, она находится только на бумаге. Российским фигуристам за первое место в командном зачете, где Кондратюк защищал цвета нашего флага вместе с Камилой Валиевой, так и не вручили награды. А лыжница Вероника Степанова, наоборот, приехала в приподнятом настроении, ведь у нее в багаже - заслуженная золотая медаль после эстафеты.

«Пока еще полное ощущение, осознание не пришло, но буря эмоций, и я готова соревноваться дальше», - сказала она.

На этом торжестве не обошлось и без слез. Российскую фристайлистку Анастасию Таталину настолько захлестнули эмоции, что ее было не остановить около камер. Таталина не попала в тройку призеров, хотя единственная выполнила сложнейший трюк Double Cork с вращением на 1440 градусов. Теперь тренерский штаб и ставшая четвертой на Играх Анастасия планируют разобраться с нечестным, по их мнению, судейством.

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