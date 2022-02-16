Фанаты встретили фигуриста Марка Кондратюка и других олимпийцев в Шереметьево

Фигурист, олимпийский чемпион - 2022 в команде Марк Кондратюк, его тренер Светлана Соколовская и многие другие российские олимпийцы прибыли в Москву из Пекина после участия в ОИ. Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира и вторым - в произвольной. В одиночном катании фигурист занял 15-е место, набрав 248,82 балла.

Также из столицы зимней Олимпиады прибыла обладательница золота Пекина-2022 лыжница Вероника Степанова.

Тем же рейсом из Пекина вернулись российские прыгуны с трамплина, в их числе Данил Садреев и Евгений Климов, которые вместе с Ирмой Махиней и Ириной Аввакумовой завоевали в смешанном командном турнире серебро, ставшее первой в истории олимпийской наградой для россиян в прыжках на лыжах с трамплина.

В составе делегации также прибыли дуэты фигуристов Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, фристайлисты, бобслеисты, сноубордисты, а также женская сборная России по хоккею, завершившая выступление на Играх в четвертьфинале.

Спортсменов встречали болельщики в столичном аэропорту Шереметьево. Фанаты порадовали олимпийцев цветами и подарками.