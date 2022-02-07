Россия впервые за 54 года завоевала олимпийскую медаль в прыжках с трамплина

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в миксте на зимней Олимпиаде в Пекине. Наша команда, в составе которой выступили Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов, набрала по результатам четырех попыток 890,3 балла.

Стоит отметить, что в последний раз отечественные спортсмены выигрывали медаль ОИ в прыжках с трамплина в 1968 году в Гренобле. Тогда это была золотая награда, которую для СССР завоевал Владимир Белоусов.

Ранее сообщалось, что фигуристам сборной РФ удалось одержать победу в командном турнире по фигурному катанию на зимних ОИ в Пекине. Благодаря этому россияне вышли на первое место в медальном зачете Игр-2022.