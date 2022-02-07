Российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпиады в Пекине

Российским фигуристам удалось одержать победу в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, выступивший в мужском одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов, исполнившие танец на льду, и Камила Валиева, показавшая номер в женском одиночном катании.

Таким образом, россияне вышли на первое место в медальном зачете на ОИ-2022. В общей сложности в активе команды РФ два золота, два серебра и две бронзы.