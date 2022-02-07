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Российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпиады в Пекине

Анна Назайкина
07:21 07.02.2022
Таким образом, россияне вышли на первое место в медальном зачете на ОИ-2022.
Российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпиады в Пекине
© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress
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Российским фигуристам удалось одержать победу в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, выступивший в мужском одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов, исполнившие танец на льду, и Камила Валиева, показавшая номер в женском одиночном катании.

Таким образом, россияне вышли на первое место в медальном зачете на ОИ-2022. В общей сложности в активе команды РФ два золота, два серебра и две бронзы.

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