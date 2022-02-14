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Зеленский объявил 16 февраля Днем единения украинцев

Елизавета Потейчук
21:06 14.02.2022
Согласно тексту указа украинского лидера, правительству поручено создать план мер по ускорению разработки и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке украинцев к национальному сопротивлению.
Зеленский объявил 16 февраля Днем единения украинцев
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения украинцев. Так, глава государства подписал указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», цели которого - укрепление устойчивости украинского общества в условиях гибридных угроз и усиление его консолидации.

Согласно опубликованному тексту документа, украинский лидер поручил поднять государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах страны, а также исполнить в 10:00 государственный гимн. Кроме того, зарубежным дипломатическим учреждениям поручено провести соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины в странах пребывания.

Помимо этого глава государства поручил кабмину создать план мер по ускорению разработки и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке украинцев к национальному сопротивлению. Госорганам также поручено обеспечить надлежащее функционирование, пребывание должностных лиц на работе и исполнения ими обязанностей в соответствии с присягой. Если при этом были обнаружены нарушения, то в данном случае допускается применение соответствующих санкций в установленном порядке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады, покинувших страну, вернуться в течение 24 часов. С таким же предложением Зеленский обратился к уехавшим олигархам, которые «должны вернуться к своим предприятиям».

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