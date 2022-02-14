Зеленский объявил 16 февраля Днем единения украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения украинцев. Так, глава государства подписал указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», цели которого - укрепление устойчивости украинского общества в условиях гибридных угроз и усиление его консолидации.
Согласно опубликованному тексту документа, украинский лидер поручил поднять государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах страны, а также исполнить в 10:00 государственный гимн. Кроме того, зарубежным дипломатическим учреждениям поручено провести соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины в странах пребывания.
Помимо этого глава государства поручил кабмину создать план мер по ускорению разработки и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке украинцев к национальному сопротивлению. Госорганам также поручено обеспечить надлежащее функционирование, пребывание должностных лиц на работе и исполнения ими обязанностей в соответствии с присягой. Если при этом были обнаружены нарушения, то в данном случае допускается применение соответствующих санкций в установленном порядке.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады, покинувших страну, вернуться в течение 24 часов. С таким же предложением Зеленский обратился к уехавшим олигархам, которые «должны вернуться к своим предприятиям».