В стране и мире НАТО получила запрос Украины о помощи в случае чрезвычайных ситуаций Елизавета Потейчук В Киеве считают, что подобные ситуации могут затронуть мирных граждан. © Фото: Sascha Steinach via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Североатлантический альянс получил запрос от Украины о международной помощи, если появится риск возникновения чрезвычайных ситуаций «различного характера». Согласно тексту заявления, подобные ситуации могут затронуть гражданское население. «Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года Евро-атлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил запрос о международной помощи от Украины», - сказано в сообщении на сайте НАТО. Ранее президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что для РФ не изменится ровным счетом ничего в случае отсрочки вступления Украины в НАТО. В мире звучат заявления о том, что Украину в НАТО завтра не примут, а примут именно тогда, когда ее к этому подготовят, говорит президент. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика