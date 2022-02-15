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НАТО получила запрос Украины о помощи в случае чрезвычайных ситуаций

Елизавета Потейчук
22:46 15.02.2022
В Киеве считают, что подобные ситуации могут затронуть мирных граждан.
НАТО получила запрос Украины о помощи в случае чрезвычайных ситуаций
© Фото: Sascha Steinach via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress
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Североатлантический альянс получил запрос от Украины о международной помощи, если появится риск возникновения чрезвычайных ситуаций «различного характера». Согласно тексту заявления, подобные ситуации могут затронуть гражданское население.

«Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года Евро-атлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил запрос о международной помощи от Украины», - сказано в сообщении на сайте НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что для РФ не изменится ровным счетом ничего в случае отсрочки вступления Украины в НАТО. В мире звучат заявления о том, что Украину в НАТО завтра не примут, а примут именно тогда, когда ее к этому подготовят, говорит президент.

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