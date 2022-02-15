Захарова: подготовка ответа РФ в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности завершается

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подготовка ответа России в адрес НАТО и США по поводу гарантий безопасности находится в завершающей стадии. Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал обнародование российской реакции на ответы США и НАТО по предложениям по безопасности.

«Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что они будут опубликованы, они сейчас уже в процессе завершения подготовки ответа, и да, они будут преданы гласности», - сказала дипломат в видеоролике, опубликованном в ее Telegram-канале.

Ранее Мария Захарова заявила, что 15 февраля станет днем провала западной пропаганды войны. Дипломат не уточнила, какое именно событие знаменует провал.