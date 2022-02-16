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День российско-бразильской повестки: в Москве состоялись переговоры высших представителей правительства двух стран

Алексей Курильченко
Константин Коковешников
18:06 16.02.2022
Спектр тем, которые обсудили представители России и Бразилии, необычайно широк - речь шла о всестороннем развитии сотрудничества, поставке российских вооружений и даже призывах пригласить Бразилию в ООН.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
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Москва - это, конечно, не Рио-де-Жанейро. Если в Южном полушарии, где располагается Бразилия, сейчас лето, то в России климатическая зима. По трапу самолета Жаир Болсонару спускается в одной ветровке и, что примечательно, в маске. Хотя у себя на родине он слывет едва ли не главным антипрививочником планеты. В Москву президент Бразилии прилетел с официальным визитом. А потому и в аэропорту, и на улицах Москвы Болсонару - максимальные почести.

В России Болсонару прибыл на три дня. И все это время его кортеж сопровождает почетный мотоэскорт. Первым делом президент Бразилии отправляется к Вечному огню. Его страна единственная на латиноамериканском континенте сражалась в составе антигитлеровской коалиции.

В отличие от своих коллег из Европы, побывавших на днях в Кремле и отказавшихся сдать ПЦР-тест российским врачам, Болсонару и Путин проводят встречу на минимальной дистанции.

Россию и Бразилию связывает не только БРИКС, на долю которой приходится треть мирового валового продукта и 40% населения планеты, но и близкие позиции по ключевым международным проблемам.

«Наши страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций. При этом мы твердо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи.

На долю Бразилии приходится треть товарооборота от всего континента. Но, несмотря на взаимовыгодное сотрудничество, перед визитом в Россию Вашингтон как мог убеждал Болсонару в Москву не приезжать. Теперь очевидно, что попытка изоляции России провалилась.

«Мы разделяем общие ценности, как вера в Бога и защита семейных ценностей. Мы солидарны со всеми странами, которые делают все возможное, чтобы добиться мира», - заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

В числе совместных проектов называют реконструкцию железной дороги в Бразилии усилиями российских специалистов и завершение строительства АЭС. Кроме этого, одно из приоритетных направлений - военно-техническое сотрудничество.

Переговорам в Кремле предшествовала встреча на уровне министров обороны и иностранных дел. В таком формате «два плюс два» они встречаются впервые. Вначале узкий состав - без участия прессы, затем заседание с участием делегаций.

На этих фото, сделанных личным фотографом министра обороны, видно, как Сергей Шойгу приветствует коллегу и чему-то улыбается уже во время переговоров. Бразилию он называет важным стратегическим партнером. И говорит, что диалог с Россией будет способствовать укреплению безопасности на латиноамериканском континенте. Об итогах переговоров на дипломатическом треке говорит Сергей Лавров.

«Мы сегодня говорили о нашем сотрудничестве в ООН. Сейчас Бразилия непостоянный член Совбеза ООН. Мы подтверждаем, что она должна стать постоянным, за счет дополнительных мест развивающимся странам», - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Бразилия, хотя и носит статус основного партнера вне НАТО, проявляет интерес к закупкам российских зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь». Кроме этого, несколько лет назад там был построен центр по ремонту и обслуживанию военной техники. Россия поставила туда 12 ударных вертолетов Ми-35.

«Для Бразилии Россия - это страна, которая находится на передовых рубежах технологий, и тем более нас интересует применение российских знаний, российского опыта в военных технологиях. Нам очень интересно приступить к конкретному обмену технологиями, чтобы мы могли воспользоваться российским опытом, чтобы укреплять нашу обороноспособность», - заявил министр иностранных дел Бразилии Карлус Альберту Франку Франса.

Далее в программе визита бразильской делегации - переговоры с участием деловых кругов и руководства Госдумы.

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