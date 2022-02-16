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Терроризм, безопасность, космос: что обсуждали на встрече глав МИД и Минобороны Бразилии и РФ

Андрей Аркадьев
Константин Коковешников
13:37 16.02.2022
Министры иностранных дел Сергей Лавров и Карлус Альберту Франку Франса и министры обороны Сергей Шойгу и Уолтер Соуза Брага Нетту проводят консультации перед саммитом, который также запланирован на среду.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МИД РФ
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Сегодня в Москве министры обороны и иностранных дел - Сергей Шойгу и Сергей Лавров встретились с бразильскими коллегами. Это первая подобная встреча в формате «два плюс два» в истории взаимоотношений двух стран. Она прошла в преддверии переговоров президентов Владимира Путина и Жаира Болсонару, которые тоже встретятся сегодня.

Переговоры проходили в дружеском ключе. Перед тем, как принять участие в расширенном заседании, министры обороны и иностранных дел РФ и Бразилии общались несколько минут без телекамер, на встрече присутствовали только лишь переводчики.

О главных темах, которые были подняты на переговорах, рассказал Лавров на пресс-конференции в доме приемов МИД в Москве. Среди таких тем взаимодействие в космосе в мирных целях, борьба с терроризмом, наркотрафиком, информационная безопасность.

Именно военно-техническому сотрудничеству между странами Россия и Бразилия уделяет приоритетное внимание, поэтому кроме министров иностранных дел во встрече в формате «два плюс два» впервые принимают участие и министры обороны Сергей Шойгу и Уолтер Брага Нетту.

Шойгу назвал Бразилию важным стратегическим партнером России в Латинской Америке и выразил уверенность, что диалог МИД и Минобороны двух стран послужит укреплению безопасности и стабильности в регионе.

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