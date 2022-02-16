Шойгу назвал Бразилию стратегическим партнером России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Бразилию важным стратегическим партнером России в Латинской Америке. Об этом он заявил на встрече глав внешнеполитических и военных ведомств двух стран, которые проходят сегодня, 16 февраля в Москве.

«Бразилия является важным стратегическим партнером России в Латинской Америке», - сказал министр.

Шойгу выразил уверенность, что диалог МИД и Минобороны России и Бразилии послужит укреплению безопасности и стабильности в регионе.