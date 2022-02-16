Путин встретился с президентом Бразилии Болсонару в Кремле

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Российский лидер выразил надежду, что встреча будет полезной и назвал Бразилию одним из важнейших торговых партнеров РФ.

«Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент, и надеюсь, что встреча будет полезной, тем более, что Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке», - сказал Путин.

Ранее состоялась встреча формата «два на два» министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергей Лаврова со своими бразильскими коллегами. О главных темах, которые были подняты на переговорах, рассказал Лавров на пресс-конференции в доме приемов МИД в Москве. Среди таких тем взаимодействие в космосе в мирных целях, борьба с терроризмом, наркотрафиком, информационная безопасность.