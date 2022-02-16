Зюганов заявил, что его выписали из больницы
Политик заявил, что чувствует себя нормально и уже приступил к работе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выписался из Центральной клинической больницы Москвы. Он чувствует себя нормально, занимается работой.
«Все прекрасно, хорошие анализы, температуры нет, все нормально. По сути дела, лечение по этой части я завершил. Приступаем к работе», - сказал Зюганов «Звезде».
О госпитализации Зюганова стало известно 11 февраля. В партии сообщили, что он проходил в больнице плановую диспансеризацию. Ранее в ЦКБ поступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По неподтвержденным данным, политики проходили лечение в одном корпусе.