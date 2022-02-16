Зюганов заявил, что его выписали из больницы

«Все прекрасно, хорошие анализы, температуры нет, все нормально. По сути дела, лечение по этой части я завершил. Приступаем к работе», - сказал Зюганов «Звезде».

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