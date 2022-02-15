Сын Жириновского опубликовал картинку «Только живи!»

Сын госпитализированного с коронавирусом лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал на своей странице в Facebook картинку, на которой написано: «Только живи!» Публикации Лебедев присвоил статус «Беспокоится».

Лебедев никак не прокомментировал публикацию и ее возможную связь с болезнью отца.

Жириновский был госпитализирован в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19. У него выявлен омикрон-штамм. Минздрав ранее сообщал, что состояние политика оценивается как стабильное.