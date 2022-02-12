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Зюганов ответил на сообщения о своей госпитализации

Виктория Ивашечкина
11:11 12.02.2022
Ранее появилась информация о том, что лидера КПРФ госпитализировали для прохождения планового профосмотра.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Russian State Duma, Globallookpress
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал рассказал «Звезде» о состоянии своего здоровья. По словам политика, он походит обычную диспансеризацию и чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на пресс-секретаря партии КПРФ Александра Ющенко сообщили о госпитализации Зюганова для прохождения планового профилактического осмотра. Со слов Ющенко, Геннадий Андреевич может отсутствовать с четверга и ориентировочно до конца недели. Кроме того он заявил, что Зюганов сдал тесты на коронавирусную инфекцию, но их результаты являются медицинской тайной.

«Все в порядке абсолютно, проходим небольшую профилактику, как положено, когда начинается сложная эпидемия. У меня были сложные операции. Поэтому я как обычно прохожу диспансеризацию, профилактику, которая мне помогает, поэтому все спокойно», - подчеркнул Зюганов.

Накануне внук лидера КПРФ опроверг новости о госпитализации политика. Со слов мужчины, Геннадий Зюганов чувствует себя хорошо и находится не в больничной палате, а на работе.

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