Зюганов ответил на сообщения о своей госпитализации

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал рассказал «Звезде» о состоянии своего здоровья. По словам политика, он походит обычную диспансеризацию и чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на пресс-секретаря партии КПРФ Александра Ющенко сообщили о госпитализации Зюганова для прохождения планового профилактического осмотра. Со слов Ющенко, Геннадий Андреевич может отсутствовать с четверга и ориентировочно до конца недели. Кроме того он заявил, что Зюганов сдал тесты на коронавирусную инфекцию, но их результаты являются медицинской тайной.

«Все в порядке абсолютно, проходим небольшую профилактику, как положено, когда начинается сложная эпидемия. У меня были сложные операции. Поэтому я как обычно прохожу диспансеризацию, профилактику, которая мне помогает, поэтому все спокойно», - подчеркнул Зюганов.

Накануне внук лидера КПРФ опроверг новости о госпитализации политика. Со слов мужчины, Геннадий Зюганов чувствует себя хорошо и находится не в больничной палате, а на работе.