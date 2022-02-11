В стране и мире СМИ сообщили о госпитализации Зюганова Ян Брацкий Накануне стало известно о госпитализации в эту же клинику заболевшего коронавирусом Владимира Жириновского. © Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: Лидер и бессменный глава КПРФ Геннадий Зюганов мог быть госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы. «Лидер КПРФ Геннадий Зюганов с четверга и ориентировочно до конца недели проходит плановую профилактическую госпитализацию по рекомендации врачей, это не связано "ни с какими вирусами", политик чувствует себя отлично», - приводит ТАСС заявление главы пресс-службы КПРФ Александра Ющенко». Ранее стало известно о госпитализации в эту же клинику заболевшего коронавирусом лидера другой думской фракции - Владимира Жириновского (ЛДПР). По данным СМИ, политики находятся в одном корпусе. Стоит отметить, что официальных подтверждений данной информации нет, как и информации о возможном диагнозе Геннадия Андреевича. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика