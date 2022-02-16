Армия Подразделения материально-технического обеспечения ЮВО возвращаются из Крыма гарнизоны Марш в гарнизоны происходит на штатной технике. Личный состав подразделений МТО принимал участие в плановых учениях на полигонах Крыма. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Подразделения материально-технического обеспечения Южного военного округа возвращаются из Крыма в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает Минобороны России. Марш в гарнизоны происходит на штатной технике. Личный состав подразделений МТО принимал участие в плановых учениях на полигонах Крыма. Автомобильной колонне предстоит преодолеть маршрут протяженностью более 500 километров. Часть его проходит по участку трассы «Таврида», по Крымскому мосту через Керченский пролив. На маршруте движения колонны дежурят посты дорожно-комендантской службы, а саму колонны сопровождают экипажи военной автомобильной инспекции. Ранее «Звезда» показывала кадры возвращения боевой техники через Крымский мост. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика