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В ЮВО сообщили, как проходит возвращение техники в пункты постоянной дислокации после учений

13:39 15.02.2022
По прибытии в родные части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Подразделения Южного военного округа после учений в Крыму возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщает пресс-служба округа.

На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, как танки и другая гусеничная военная техника подъезжает к железнодорожным платформам и грузится на них.

Технику доставят в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в Дагестан и Северную Осетию, уточнили в пресс-службе ЮВО. Учения проводились на 15 полигонах в зоне ответственности Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что 19 февраля военные РФ и Белоруссии отработают ведение оборонительного боя в рамках учений «Союзная решимость-2022».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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