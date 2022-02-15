В ЮВО сообщили, как проходит возвращение техники в пункты постоянной дислокации после учений
По прибытии в родные части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Подразделения Южного военного округа после учений в Крыму возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщает пресс-служба округа.
На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, как танки и другая гусеничная военная техника подъезжает к железнодорожным платформам и грузится на них.
Технику доставят в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в Дагестан и Северную Осетию, уточнили в пресс-службе ЮВО. Учения проводились на 15 полигонах в зоне ответственности Южного военного округа.
Ранее сообщалось, что 19 февраля военные РФ и Белоруссии отработают ведение оборонительного боя в рамках учений «Союзная решимость-2022».
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов