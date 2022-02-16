Минобороны показало кадры возвращения военной техники через Крымский мост

После завершения плановых учений на полигонах Крымского полуострова военная техника подразделений Южного военного округа возвращается в пункты постоянной дислокации. Эшелон танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок, установленный на железнодорожные платформы на станциях погрузки, пересек Крымский мост.

Таким образом боевую технику доставят в родные воинские части, где ее обслужат и подготовят к новым учениям.

Подразделения Южного и Западного военных округов выполнили учебно-боевые задачи в рамках учений. Часть подразделений отправились в воинские гарнизоны железнодорожным транспортом, часть - своим ходом в составе воинских колонн.

Подразделения Южного и Западного военных округов выполнили учебно-боевые задачи в рамках учений. Часть подразделений отправились в воинские гарнизоны железнодорожным транспортом, часть - своим ходом в составе воинских колонн.