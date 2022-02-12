Канада приостановила работу посольства в Киеве

Канада временно остановила работу своего посольства в Киеве. Об этом говорится в заявлении главы МИД страны Мелани Жоли.

Причиной такого решения, как сказали в канадском ведомстве, стало ухудшение ситуации с безопасностью на Украине.

«Власти Канады организуют временное представительство во Львове и приостанавливают работу посольства в Киеве», - добавляется в заявлении.

Работу посольства в Киеве Канада возобновит после того, как стабилизируется обстановка с безопасностью.

Ранее Associated Press сообщило, что Государственный департамент США 12 февраля собирается объявить об эвакуации американского посольства в Киеве. Издание уточняло, что ограниченное число дипломатов может быть переведено на запад Украины.

Позднее стало известно, что Госдеп приказал покинуть Киев дипломатам, которые не занимают критически важные должности. Основная команда представительства продолжит работу.