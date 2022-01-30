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Канада отозвала часть сотрудников посольства в Киеве

Вадим Синицын
21:43 30.01.2022
Оставшиеся сотрудники по мере возможности будут оказывать консульскую помощь канадским гражданам, находящимся на Украине.
Канада отозвала часть сотрудников посольства в Киеве
© Фото: Embassy of Canada to Ukraine, Facebook
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Канадские власти приняли решение вывезти из Украины часть дипломатического персонала – сотрудников, которые не заняты в непосредственной оперативной работе. Об этом говорится в заявлении МИД Канады.

«Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся членов семей из канадского посольства на Украине», - говорится в заявлении ведомства.

В МИД Канады отметили, что сама дипломатическая миссия в Киеве продолжит работу. Оставшиеся сотрудники по мере возможности будут оказывать консульскую помощь канадским гражданам, находящимся в Киеве.

Ранее стало известно, что Канада решила отозвать семьи дипломатических работников с Украины на фоне «дестабилизирующей деятельности» в стране и вокруг нее. Тогда речь шла о детях сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семьи.

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