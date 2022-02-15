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Суд временно отстранил от должности нотариуса, участвовавшего в сделках с недвижимостью актера Баталова

Елизавета Потейчук
16:16 15.02.2022
Ранее Хамовническим районным судом было отказано в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении нотариуса меры процессуального принуждения.
Суд временно отстранил от должности нотариуса, участвовавшего в сделках с недвижимостью актера Баталова
© Фото: Александр Лукьянов, Youtube
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Суд принял решение временно отстранить от должности нотариуса Дмитрия Бублия, который участвовал в сделках с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Решение суда было осуществлено с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Центрального административного округа Москвы.

«Ранее Хамовническим районным судом отказано в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении Дмитрия Бублия меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от занимаемой должности нотариуса г. Москвы», - сообщает столичная прокуратура в Telegram.

Так, прокуратура не согласилась с данным решением суда и подала апелляцию о его отмене. Вскоре Московский городской суд удовлетворил представление прокурора, и материалы были возвращены на новое рассмотрение.

Напомним, что, по информации следователей, вдова актера Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария обманным путем были лишены доли квартиры в Доме на набережной, мастерской актера, двух квартир, одна из которых расположена в центре столицы, а также крупной суммы денег, находящейся на банковских счетах. Кроме того, в августе судья постановил запретить нотариусу Дмитрию Бублию определенные действия. До этого он дал показания, изобличающие Михаила Цивина и Наталью Дрожжину.

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