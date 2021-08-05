Участвовавший в сделках с недвижимостью Баталова нотариус дал показания на актрису Дрожжину и ее мужа

Нотариус Дмитрий Бублий, участвовавший в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, дал показания изобличающие Михаила Цивина и Наталью Дрожжину. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По месту жительства нотариуса проведены обыски, в ходе допроса Бублий подтвердил факт удостоверения им договоров без присутствия потерпевших и дал подробные изобличающие Цивина и Дрожжину показания», - говорится в сообщении.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Дмитрия Бублия меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также об отстранении его от занимаемой должности.

По информации следователей, вдова актера Гитана Леонтенко и его дочь Мария обманным путем были лишены доли квартиры в Доме на набережной, мастерской актера, двух квартир, одна из которых расположена в центре Москвы, а также крупной суммы денег, находящейся на банковских счетах.