Суд признал недействительными договоры ренты квартиры с вдовой актера Баталова

Суд Москвы удовлетворил иск о признании недействительными сделки Натальи Дрожжиной с родственниками актера Алексея Баталова. Ранее эта сделка стала поводом для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, из-за которого семья Баталова лишилась недвижимости.

«Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры... в интересах Марии Баталовой о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с Дрожжиной», - говорится в сообщении.

По информации следователей, вдова актера Гитана Леонтенко и его дочь Мария обманным путем были лишены доли квартиры в Доме на набережной, мастерской актера, двух квартир, одна из которых расположена в центре Москвы, а также крупной суммы денег, находящейся на банковских счетах.